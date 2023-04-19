رودريغو يقود ريال مدريد لعبور تشيلسي وبلوغ قبل نهائي رابطة أبطال اوروبا



تجاوز ريال مدريد حامل اللقب منافسه تشيلسي ليبلغ الدور قبل النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم حيث ضمنت ثنائية رودريغو الفوز للفريق الإسباني 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء ليحسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين.

وبعد تأخره بنتيجة 2-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في برنابيو، سنحت لتشيلسي بعض الفرص لكنه فشل في استغلالها في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني دفع ثمن ذلك بعد ان سجل رودريغو للفريق الإسباني ليقوده للعبور للدور التالي.

افتتح رودريغو التسجيل في الدقيقة 58 وسجل مرة أخرى في الدقيقة 80 ليدفع جماهير تشيلسي نحو حالة من النزوح الجماعي من الملعب.

واقترب نغولو كانتي مرتين من تقليص الفارق وأنقذ تيبو كورتوا حارس تشيلسي السابق وحارس ريال مدريد الموقف قبل نهاية الشوط الأول ليحبط فريقه القديم.

وعندما أنهى رودريغو هجمة مرتدة سريعة، لم يكن هناك سبيل للعودة بالنسبة للنادي اللندني الذي خسر جميع المباريات الأربع منذ عودة فرانك لامبارد كمدرب مؤقت للفريق.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها تشيلسي أربع مباريات متتالية منذ 1993.

وجاءت المراحل الأخيرة من اللقاء في اتجاه واحد واستغل ريال أسلوبه ليهيأ فيدريكو بالبيردي الهدف الثاني لرودريغو.

وفي حين أن موسم تشيلسي سينتهي بلا ألقاب تحت قيادة الملاك الأمريكيين الجدد على الرغم من إنفاق 500 مليون جنيه إسترليني (621 مليون دولار) لضم لاعبين جدد، يواصل ريال بطل أوروبا 14 مرة مسيرته مع تطلع المدرب كارلو أنشيلوتي للفوز باللقب للمرة الخامسة.