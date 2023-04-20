الطقس أيام العيد: أمطار منتظرة بهذه الجهات..

يتميز الوضع الجوي خلال الفترة الممتدة من 21 الى 24 افريل 2023، اجمالا بظهور السحب الكثيفة مع أمكانية نزول بعض الأمطار المتفرقة ببعض المناطق وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

ويتسم الطقس يوم الجمعة 21 أفريل 2023، بسحب كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الشمال الشرقي في ما يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات.

وتكون الرياح من القطاع الشرقي معتدلة بالشمال ومعتدلة إلى قوية نسبيا بالوسط وقوية بمناطق الجنوب، حيث تتراوح سرعتها من 40 الى 60 كلم/س وتصل مؤقتا الى 80 كلم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

أما درجات الحرارة فتكون في انخفاض طفيف بالشمال والمرتفعات، حيث تتراوح القصوى بين 16 و 20 درجة وتكون بين 22 و 26 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب حيث تصل إلى حدود 34 درجة .

ويتميز الطقس يوم السبت 22 أفريل 2023 ، بغيوم جزئيا بالشمال وبعض السحب بالوسط والجنوب، وتكون الريح شمالية شرقية ضعيفة فمعتدلة بالشمال والوسط وتتواصل قوية نسبيا إلى قوية بمناطق الجنوب مع دواوير رملية محلية ثم تتقلص سرعتها تدريجيا بداية من آخر النهار.

أما درجات الحرارة فتكون في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وبين 24 و 28 درجة ببقية الجهات.

و تتميز الحالة الجوية ليوم الأحد 23 أفريل 2023 ، ببعض السحب بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع أمطار ضعيفة، أما الريح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة على كامل البلاد لتقوى نسبيا بعد الظهر بمناطق الجنوب.

وتتواصل درجات الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وتكون في استقرار بالجنوب.

ويتوقع إمكانية نزول بعض الأمطار يوم الاثنين 24 أفريل 2023 بالمرتفعات الغربية للوسط وطقس في استقرار ببقية الجهات، أما الريح فتكون ضعيفة فمعتدلة بأغلب رالجهات وتواصل الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.