عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق كاتب عام هذه النقابة..

وافقت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على مطلب الإفراج المقدّم في حقّ الكاتب العام لجامعة عملة التربية وتأجيل محاكمته إلى شهر جوان القادم حسب ما اوردته موزاييك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت أذنت بالاحتفاظ بلطفي العطواني الكاتب العام لجامعة عملة التربية بوزارة التربية، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها ضدّه وزارة التربية في حقّ مدير عام بالوزارة اتّهم الكاتب العام للجامعة العامة لعملة التربية بالاعتداء عليه.

وبانتهاء آجال الاحتفاظ أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النقابي المشتكى به وإحالته على الدائرة الجناحية التي أفرجت عنه وأجّلت محاكمته إلى جوان القادم.