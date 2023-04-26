إحباط 17 عملية “حرقة” ونجدة و إنقاذ 524 مجتازا..



في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 25 و 26 أفريل 2023 الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط ( منطقتي صفاقس و المهدية) من إحباط عدد 15 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 517 مجتازا من بينهم عدد 68 تونسي و البقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

كما تمكنت يوم 25 أفريل 2023 الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل( منطقتي المنستير و سوسة ) من إحباط عدد 02 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 07 تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .

و في سياق متصل تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 25 و 26 أفريل 2023 وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات ملولش ، البقالطة و جبنيانة من ضبط عدد 71 تونسيا من بينهم نفرين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحرية خلسة بعد أن كانوا بصدد التحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة .

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بمنظمي العمليات و إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية .

هذا و تعمل الإدارة العامة للحرس الوطني على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية و التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية وتضع الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.