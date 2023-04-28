بعد استدعائه: بسام الطريفي يرفض المثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب..

أفاد المحامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي تدوينة على صفحته بفيسبوك مساء امس الخميس 27 أفريل 2023 انه تلقى استدعاء لسماعه على سبيل الإسترشاد غدا الجمعة أمام الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب.

وأعلن الطريفي أنه لن يمثل أمام فرقة جرائم الارهاب، مؤكدا أنه أقسم عند أداء يمين المحامي على الحفاظ على السر المهني وبالتالي لن يقوم بإفشاء أيّ سرّ مهنيّ يتعلّق بمنوّبيه.

وكتب الطريفي في تدوينته “الهرسلة والمضايقات مستانسين بيهم ولن تثنينا على مواصلة النضال والدفاع عن الحقوق والحريات”.