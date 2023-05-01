هذه حقيقة سحب الأمن الرئاسي لكتب من معرض الكتاب..

أكّدت الإدارة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في بلاغ، أن ما يروج حول تدخل أعوان من الأمن الرئاسي لسحب بعض العناوين من العرض من معرض تونس الدولي للكتاب لا أساس له من الصحة.

وأوضحت أن لجنة شؤون العارضين التابعة للجنة تنظيم المعرض هي الوحيدة التي لها كلّ الصلاحيات للتثبت من العناوين المعروضة وتتبع التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير عملية عرض الكتب واحترام القائمات المصرّح بها، مشدّدة على أن أعوان الحراسة المتواجدين بالمعرض يعملون على حماية المعدات والتجهيزات وحسن استقبال الزوّار و تأمين أمتعتهم والحرص على سلامتهم داخل المعرض، وفق نص البلاغ.

أما بخصوص تصريحات الاعلامي والكاتب نزار البهلول المتعلّقة بحجب وسحب كتابه من جناح العرض، أفادت الإدارة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بأنّ رئيس لجنة شؤون العارضين أكّد على أن ما وقع هو إجراء روتيني تم من خلاله سحب الكتاب لفترة زمنية وجيزة للتثبت من وجوده بالقائمة المصرّح بها ثم وقع عرضه مجدّدا دون أي شكل من أشكال التعسّف.