جريمة صادمة: يقتل زوجته بحجة مداواتها واخراج جن من جسدها..!!

كشف الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا التفاصيل الاولية لجريمة قتل راحت ضحيتها زوجة عمرها 33 سنة على يد زوجها الذي ادعى معالجتها لإخراج جن من جسدها.

وحسب المصدر ذاته فان الوحدات الامنية بالوردانين تلقت اشعار حول وفاة امراة وعلى جسدها اثار عنف وبعد معاينة وكيل الجمهورية تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وبمعاينة الجثة تبين انها تحمل اثار عنف في اماكن مختلفو من جسد الهالكة.

وجاء في اعترافات زوجها الجاني انه قد اخذها لاحد الشيوخ الذي اخبره أن لديها جن فحاول مداواتها وإخراج الجن منها الا انه تسبب في وفاتها.

واكد فريد بن جحا في تصربح لموزاييك ان الجريمة مازالت لم تتضح ملامحها بعد في انتظار اكتشاف لغز هذه الجريمة بعد انتهاء الأبحاث وصدور تقرير الطب الشرعي وفق تعبيره.