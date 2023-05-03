عاجل: صندوق النقد الدولي يحسمها بخصوص ملف تونس..

أكد مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور بأن ”الصندوق على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار”.

وبين أزعور، في مقابلة مع قناة الشرق بالتعاون مع بلومبرغ، أنّ ”الصندوق كان بحاجة إلى ضمان وجود تمويل كافٍ للبرنامج”، متابعا: ”الخبر السار هو أننا أوشكنا على الانتهاء”.

وأضاف ازعور أنه ”على الرغم من توصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين في أكتوبر، إلا أن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري الصندوق”، مشيرا إلى أنّ ”التقدم في المفاوضات يتوقف على الدعم الإضافي الذي قد يقدمه حلفاء تونس، وتنفيذ الحكومة للإجراءات المطلوبة للحصول على السيولة” وفق تعبيره.