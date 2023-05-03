متابعة/حريق بنك الزيتونة: مصير وثائق وودائع الحرفاء..

اكد الخبير المالي، بسام النيفر، انه لا تاثير ولا خوف على ودائع ووثائق حرفاء مصرف الزيتونة الخاص اثر نشوب حريق كبير في مقره الاجتماعي بجهة الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة)، بعد ظهر اليوم الاربعاء

وابرز النيفر، في تصريح لـ(وات)، ان كل مؤسسة مالية او بنكية لها خطط بديلة لمجابهة المخاطر مثل الحرائق او الفيضانات من خلال تامين كل الوثائق في انظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بتخزين الوثائق الخاصة بالبنك وبالعملاء

وبين ان جل البنوك تخزن الوثائق في الانظمة السحابية (اي كلاود) لتامين الوثائق والمعطيات الورقية من كل المخاطر او التهديدات وخلص الى ان الحريق الذي نشب في بنك الزيتونة لن يوثر على معاملات البنك والحرفاء سواء الودائع او المسائل الادارية والمالية الاخرى

يذكر ان حريقا هائلا نشب بالمقرّ الرئيسي لمصرف الزيتونة بجهة الكرم حيث وجهت الحماية المدنيّة 5 شاحنات إطفاء وسيّارتي إسعاف وشاحنة سلّم إلى مكان الحريق، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

وبين أنّ الحريق وحسب المعطيات الأولية اندلع من المشرب الموجود أسفل البناية وتسرّب إلى باقي الطوابق.