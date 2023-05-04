مباراة رادس: هذا ما قرره القضاء في حق الموقوفين من احباء الترجي..#خبر_عاجل

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بطاقات ايداع بالسجن في حق 31 شابا من أحباء الترجي الرياضي وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بأحداث العنف التي شهدها ملعب المرحوم حمادي العقريي ليلة السبت الماضي أثناء مقابلة الترجي للرياضي ضد شبيبة القبائل الجزائري .

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أحالت أمس بحالة ايقاف 58 شابا من أحباء الترجي على أنظار قاضي التحقيق وذلك من أجل جملة من التهم الجنائية على غرار تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والاضرار عمدا بالأملاك العامة والخاصة والسرقة أثناء حريق أو هيجان والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه واكتساح ميدان المقابلة.

وتولى قاضي التحقيق استنطاق جملة المتهمين الى حدود ساعة متأخرة من ليلة أمس ، ليقرر اثرها اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 31 متهما والابقاء على 27 اخرين بحالة سراح الى حين استكمال التحقيقات في ملف القضية وفق ما نقلته موزاييك.