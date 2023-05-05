المنستير: أكثر من 270 تلميذ إعدادي يشاركون في الدورة الثانية لمسابقة الإملاء الانقليزية بقصر هلال



تنظّم جمعية “قصر هلال 2050” بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير يوم الأحد 7 ماي الجاري بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال من ولاية المنستير النسخة الثانية من “مسابقة في الإملاء” باللّغة الانقليزية لفائدة تلاميذ السنواتالسابعة والثامنة والتاسعة أساسي بالمدارس الإعدادية العمومية والخاصة، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعو، مدير جمعية “قصر هلال 2050” عادل عامر.

وأوضح عامر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد التلاميذ المسجلين يبلغ إلى غاية الآن 270 تلميذا موزعين إلى 120 تلميذا من السنة السابعة، و80 تلميذ من السنة الثامنة، و70 تلميذ من السنة التاسعة، وهو عدد قابل للارتفاع باعتبار أن عملية التسجيل مازالت مفتوحة حسب عادل عامر.

وانفتحت هذه المسابقة، التي كانت مقتصرة في نسختها الأولى على المؤسسات التربوية بمعتمدية قصر هلال، على معتمديات المكنين، والبقالطة، وطبلبة، وصيادة لمطة بوحجر في انتظار أن تصبح جهوية خلال السنة المقبلة، حسب ذات المصدر.

وضبط 3 أساتذة انقليزية بالمعاهد و4 أساتذة انقليزية من المرحلة الإعدادية بالجهة مواضيع المسابقة التي ستكون على شكل فقرات متعلّقة باختيار الكلمات المناسبة لإضافتها في جمل أو فقرات معيّنة ثم إملاء باللّغة الانقليزية ستتمحور بالنسبة إلى تلاميذ السنة السابعة أساسي حول جسم الإنسان وحفظ الصحة، والثامنة أساسي حول النقل، والتاسعة أساسي حول البيئة والتلوث.

وكانت جمعية قصر هلال 2050 انطلقت منذ السنة الفارطة في تنظيم هذه المسابقة قصد تشجيع التلاميذ على تملك اللّغات الحيّة وخاصة اللّغة الانقليزية التي تفتح أمامهم فرصا في مجال البحوث العلمية والتشغيلية بعد التخرج سواء لاقتناص فرص عمل أو للانتصاب للحساب الخاص واكتساح أسواق جديدة في الخارج، حسب عادل عامر.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الجمعية ستنظم أيضا بالتعاون مع 3 مدارس إعدادية بمعتمدية قصر هلال امتحانات بيضاء للسنة التاسعة أساسي أيام 4 و5 و6 جوان 2023 بالمدرسة الإعدادية عياد بقصر هلال، علاوة على تنظيمها بالتعاون مع نادي انقليزية بمعهد 2 مارس 1934 بقصر هلال تظاهرة التهجئة باللّغة الانقليزية في موفى جوان أو بداية جويلية المقبلين.