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بعد إقالة وزيرة الصناعة: وفاء الشاذلي تفجرها وتكشف..#خبر_عاجل

2023/05/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

علقت الناشطة الحقوقية والمحامية وفاء شاذلي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك على اقالة وزيرة الصناعة والطاقة نايلة نويرة.

وقالت الشاذلي “وزيرة الطاقة نايلة نويرة القنجي لم تقدم اية اضافة للوزارة بل بالعكس تسترت على لوبيات و مافيا الفساد فعقود البترول و شركة فسفاط قفصة بقيت على حالها بل وتعطل الانتاج وتراجع بشكل غير مسبوق !!!ولقد راسلتها وزيرة العدل عديد من المرات بان تمدها بملفات الفساد بالطاقة وشركة فسفاط قفصة بالذات الا ان طلباتها جوبهت بالصمت !!! نريد المضي قدما إلى الأمام وتحقيق الإنجازات يكفينا فشلا!!!”””

 

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