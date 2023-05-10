“كواليس” ايقاف عبد المجيد الزار..#خبر_عاجل

أفاد المستشار السابق لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيرم حمادة اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 أن الاحتفاظ بالرئيس السابق عبد المجيد الزار كان على خلفية عدة قضايا رفعتها المنظمة ومازالت جارية في المحاكم وهي في أطوار البحث.

وأضاف أن شكاية “هروب عبد المجيد الزار بسيارة إدارية تابعة للاتحاد” كان قد تقدم بيها الاتحاد علما وأنه بعد إنهاء صفته خلال المجلس المركزي المنعقد في 18 ماي 2022 وسحب الثقة منه تلكأ في ارجاع السيارة.

من جهة أخرى أفاد بيرم حمادة في تصريح لموزاييك أنّ هناك عدة قضايا أخرى في الغرض منها شبهات تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية مرفوعة لدى القطب القضائي المالي ومحل بحث، مشيرا إلى أنّ فترة ترأّس الزار لاتحاد الفلاحة على امتداد 10 سنوات شابتها عدة تجاوزات مالية خاصة خلال السنوات الاخيرة ( 2019-2020- 2021) حيث امتنع عن الإدلاء بالتقارير المالية أمام المكتب التنفيذي او المجلس المركزي.

وللاشارة فان الفرقة الشرطة العدلية بالمروجات كانت قد أوقفت الزار وأذنت النيابة العمومية يوم أمس بالاحتفاظ به، لاستكمال الأبحاث معه، وإحالته على أنظارها لاحقا لتُقرّر في شأنه ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة معه والتساخير المنجزة.