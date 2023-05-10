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انفجار محرك طائرة عراقية بمطار تونس قرطاج: ديوان الطيران المدني والمطارات يكشف ويوضح..

2023/05/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نفى ديوان الطيران المدني والمطارات، الأربعاء، حدوث انفجار لمحرك طائرة أجنبية بمطار تونس قرطاج خلافا لما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية المحلية والأجنبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات، في بلاغ له، أن هذه الطائرة الأجنبية قد سجلت خللا فنيا عاديا على مستوى المحرك خلال عملية الفحص الدوري عند ربوضها بساحة إيواء الطائرات مشيرا الى تواجد الطائرة حاليا بمطار تونس قرطاج إلى حين الإنتهاء من عملية الصيانة اللازمة.

يذكر ان عددا من المواقع الاخبارية المحلية والأجنبية نشرت، الأربعاء، خبرا مفاده انفجار محرك طائرة “إيرباص” تابعة للخطوط الجوية العراقية في تونس .

وحسب هذه المصادر فأن الطائرة كان على متنها وفد حكومي عراقي متجه إلى تونس، وأن شركة الخطوط الجوية العراقية بصدد البحث عن إمكانية إصلاحها وإعادتها للعراق.

علما أن إدارة الخطوط الجوية العراقية قد فندت، من جهتها، المعلومات المتداولة عن إنفجار محرك إحدى طائراتها من طراز A220 في تونس وعلى متنها وفد حكومي.

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