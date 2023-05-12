ميسي سيلعب أساسيا مع سان جيرمان بعد انتهاء إيقافه



أكد كريستوف غالتيي مدرب باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي سيبدأ أساسيا في مواجهة ضيفه أجاكسيو ببطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم غدا السبت بعد عودته للتدريبات عقب إيقاف من النادي.

وأفاد غالتيي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “تحدثت معه يوم الثلاثاء لمعرفة عقليته ووجدته مصمما للغاية على اللعب، سيبدأ أساسيا غدا”.

وعاد النجم الأرجنتيني للتدريبات يوم الاثنين الماضي عقب إيقافه بسبب السفر إلى السعودية دون تصريح من النادي وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي خضع للإيقاف لأسبوعين عقب الزيارة حين كان من المفترض أن يتدرب مع التشكيلة في اليوم التالي للهزيمة 3-1 من لوريان بالبطولة الفرنسية الشهر الماضي.

واعتذر ميسي لسان جيرمان ولزملائه يوم الجمعة الماضي وغاب عن التشكيلة خلال الفوز 3-1 على تروا بعد يومين.

ويتفوق سان جيرمان في الصدارة بفارق ست نقاط عن لانس وثماني نقاط عن أولمبيك مرسيليا أقرب مطارديه مع تبقي أربع مباريات بالموسم.

ويحيط الغموض بمستقبل ميسي في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من بطل العالم لرويترز أنه تلقى عرضا رسميا للانضمام للهلال السعودي في الموسم المقبل.

وقال غالتييه إن تركيز ميسي منصب على الفوز بالبطولة الفرنسية.

وأضاف “إنه حريص بشدة على التتويج باللقب. في وجوده يجب أن نتأقلم مقارنة بما فعلنا أمام تروا، ليو يبقى ليو، لن أتحدث عن إحصاءات لكن عندما يكون معنا يجب أن نلعب بتوازن مختلف”.

ولم يرتق موسم سان جيرمان للتوقعات بعد أن خرج مبكرا من رابطة أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

ويمكن أن يقلص لانس الفارق إلى ثلاث نقاط في القمة اذا فاز على ضيفه ستاد رانس في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وخسر سان جيرمان ثلاث من آخر أربع مباريات على ملعبه.