حسام الحامي يفجرها: عملية جربة ارهابية..

قال منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي، اليوم الإثنين 15 ماي 2023، أن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي في جربة عملية إرهابية.

وأضاف حسام الحامي، في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن اعتبار ما حدث اعتداء إجرامي ضرب مصداقية الرواية الرسمية وشدد على أنه كان من الأجدى تنقل رئيس الدولة إلى جربة ووصف العملية بالإرهابية وتأبين كل الشهداء.

وانتقد طريقة تأبين الشهداء وقال إنه كان على السلطات تنظيم جنازة وطنية للشهداء يحضرها رئيس الجمهورية من أجل ردّ الاعتبار لهم.

وشدد الحامي على أن ما وصفه بالخطأ استغلته عديد الدول من أجل اعتبار أن تونس معادية للسامية وفق تعبيره.