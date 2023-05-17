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سفير أمريكا يُشيد بالتدخل السريع والناجع للوحدات الأمنيّة أثناء التصدّي لمرتكب عمليّة جربة

2023/05/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الأربعاء 17 مـاي 2023 بمقرّ الوزارة سعادة سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس جوي هود والوفد المرافق لهُ.
وقد كانت الزّيارة مُناسبة لاستعراض علاقات الشّراكة الوثيقة بين الجانبين وسُبُلِ تدعيمها في مُختلف مجالات التعاوُن الثّنائي لا سيّما في مجال مُقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظاميّة، كما تناول الطرفان تقدّم إنجاز المشاريع المُشتركة الجارية.

وقد جدّد السّفير تعازِيه لأهالي ضحايا العمليّة الإجراميّة التي جدّت بجزيرة جربة يوم 09 ماي الجاري، وأثنى بالمناسبة على جاهزيّة الوحدات الأمنيّة التّونسيّة في تدخّلها السّريع والناجع أثناء التصدّي لمرتكب العمليّة وحماية ضيُوف تُونس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

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