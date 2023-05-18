السجن لأستاذ بسبب تدوينة فيسبوك..!

اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة حليم عبادة، مساء الخميس 18 ماي، أنه تم اليوم إيداع أستاذ بالجهة السجن على خلفية نشره تدوينات فيسبوكية كانت مرفوقة بصور كاريكاتورية تحمل إساءة الى شخص رئيس الجمهورية وإلى مؤسسة رئاسة الجمهورية وفق قوله.

وأشار المصدر ذاته في تصريح لاذاعة الديوان اف ام إلى ان وحدات أمنية هي التي تفطنت للصور والتدوينات، وعرضت الامر على النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في شأن الاستاذ، ثم أذنت باستكمال البحث بالاحتفاظ به وذلك يوم 13 ماي الجاري، وتم يوم 15 ماي إحالة المحضر والمحتفظ به على انظار النيابة العمومية، التي أذنت بايداعه السجن المدني بقفصة، بعد ان وجهت له تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة، ليصدر اليوم الحكم بسجنه لمدة شهر وتخطئته بـ240 دينارا.