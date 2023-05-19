قابس: غلق 35 فضاء فوضويا للأطفال منذ مطلع السنة الجارية



تلقّت اللجنة الجهوية لمتابعة الفضاءات الفوضوية للأطفال، منذ بداية السنة التربوية الحالية، 54 ملفا بخصوص فضاءات تعمل خارج الاطار القانوني، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقابس لسعد بوخريص.

وبيّن بوخريص، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ بعد دراسة هذه الملفات غلق 35 فضاء، وتسوية وضعية 09 فضاءات أخرى، فيما أغلقت 10 فضاءات بشكل تلقائي.

يشار إلى أنّ اللجنة الجهوية لمتابعة الفضاءات الفوضوية للأطفال قد اجتمعت اليوم باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس علي اللاني وتداولت في 4 ملفات، وقرّرت غلق فضاء مخصص لاحدى الجمعيات القرآنية، واتخذت قرارات بالتنبيه على أصحاب الفضاءات الثلاث الأخرى والمخصصة لدروس التدارك.