الاستماع لهيثم المكي والياس الغربي..

تقدّم محامي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بطلب لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، من أجل تأجيل جلسة الاستماع إلى الصحفي هيثم المكي، والصحفي مقدّم برنامج “ميدي شو” إلياس الغربي.

وقد تقرّر تحديد جلسة يوم الاثنين 22 ماي 2023،، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

يُذكر أنّ الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، قد وجّهت استدعاءً إلى كلّ من هيثم المكي وإلياس الغربي، للاستماع إليهما على خلفية مضمون صحفي في برنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك”.

ويأتي ذلك إثر شكاية، تقدّمت بها نقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي يوم الأربعاء 17 ماي .