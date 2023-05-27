عاجل: اتحاد الشغل يرفع قضية استعجالية ضد عبير موسي..

أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد اليوم السبت 27 ماي 2023 بصفة طارئة وعلى إثر محاولة أنصار الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته اقتحام مقرّ الاتحاد والاعتداء على أعوانه، تقديم قضية استعجالية لدى السلط القضائية لمحاسبة المعتدين.

واستنكر الاعتداء الذي وصفه بالسافر الذي يحمل عداءً وحقدا دفينا للاتحاد العام التونسي للشغل وللعمل النقابي المستقلّ.

كما ندد الاتحاد بالشعارات التي رفعها أنصار الحزب الدستوري ضدّ المنظّمة وقيادتها “والتي لا تختلف في شيء عن الشعارات نفسها التي رفعتها ما تسمّى “روابط حماية الثورة” عند اعتدائها الهمجي على ساحة النضال بمقرّ الاتحاد الأصلي بنهج محمد علي الحامي في ذكرى اغتيال مؤسّس المنظّمة الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشّاد يوم 4 ديسمبر 2012″ وفق نصّ البلاغ.

واستغربت المنظمة من وصول المعتدين إلى بهو مقرّ الاتحاد أمام مرأى ومسمع القوّات الأمنية.