منوبة/الإطاحة بعنصر خطير محل 20 منشور تفتيش وحجز مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار..#خبر_عاجل

على اثر تعرض مركز علاج خاص الى سرقة مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار من داخله من قبل مجهول، تعهد مركز الأمن الوطني بالدندان بالبحث في القضية وبتكثيف التحريات الميدانية والفنية أمكن التعريف بذي الشبهة الذي تبين أنه من أصحاب السوابق العدلية في مجال السرقات.

بعد نصب كمين للمعني من قبل الوحدات الأمنية بمنوبة أمكن ضبط المعني بجهة حي التضامن أريانة وبحوزته حقيبة كتفية تحتوي على مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار.

بالتحري معه اعترف باقترافه واقعة الحال أين عمد الى الولوج داخل مركز العلاج عبر الشباك واستولى على المبلغ المالي المذكور ثم لاذ بالفرار.

بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 20 منشور تفتيش لجهات أمنية وقضائية مختلفة من أجل “السرقة”.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “السرقة من داخل مركز طبي باستعمال الخلع والتسور” ومواصلة الأبحاث.