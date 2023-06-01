قبلي: استبشار بنزول كميات هامة من الامطار على المناطق الشمالية للولاية

شهدت المناطق الشمالية لولاية قبلي، ظهر يوم امس الاربعاء، هطول كميات هامة من الامطار، استبشر بها الفلاحون وخاصة من مربي قطعان الابل والاغنام في الصحراء

واعرب عدد من الرعاة الذين التقاهم صحفي “وات” بصحراء الظاهر جنوبي مدينة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، عن سعادتهم بنزول الغيث النافع بكميات هامة لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، مما ادى الى سيلان عديد الاودية وامتلاء الكثير من نقاط المياه “الفسقيات والمواجن” المنتشرة بالمراعي، وهو ما يساهم في توفير موارد مائية لقطعيعهم لعدة اشهر، على حد تعبيرهم.

واكد عدد من الرعاة ان هذه الامطار التي تراكمت بالاماكن المنبسطة المعدة للحراثة بالصحراء او ما يسمونه “البحيرة”، من شانها ان تساعد على نمو الاعشاب التي توفر الكلئ لحيواناتهم، فضلا عن غسيل الكثير من الاشجار الصحراوية من الاتربة ونموها لتقتات منها قطعانهم على غرار اشجار الرتم والتفة.

ومن وجهته، اكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري توفيق التومي ل”وات” ان الكميات الهامة من الامطار التي شهدتها المناطق الشمالية للولاية، سيكون لها الاثر الطيب على الموسم الفلاحي، نظرا لدورها في تغذية الطبقة المائية التي تعاني من الاستنزاف، مشيرا الى ان مياه الامطار لا تساهم فقط في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بل لها دور في تحلية المياه والحد من ملوحتها

كما اكد الدور الايجابي لهذه التساقطات على “عنكبوتة الغبار”، حيث يؤدي غسيل اشجار النخيل الى الحد من انتشار هذه الافة، ذلك ان مياه الامطار تقوم مقام المرحلة الاولى التي يقوم بها الكثير من الفلاحين والمتمثلة في ضخ المياه على جذوع النخيل دون استعمال الادوية.