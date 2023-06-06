البطولة الانقليزية: توتنهام يتعاقد مع المدرب الأسترالي بوستيكوغلو لأربع سنوات

أعلن نادي توتنهام الإنقليزي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، تعيين الاسترالي أنج بوستيكوغلو مدربا له، بعقد يمتد لأربع سنوات.

وسيحل بوستيكوغلو (57 عاما) خلفا للايطالي أنتونيو كونتي الذي رحل في مارس الماضي.

ويصل بوستيكوغلو الى لندن بعد قيادته سلتيك الى الثلاثية المحلية في اسكتلندا (البطولة والكأس وكأس الرابطة) الموسم المنصرم.

وتنتظر بوستيكوغلو مهمة صعبة في شمال لندن بعد أن حل النادي في المركز الثامن وفشل في حجز بطاقة تؤهل الى المسابقات الاوروبية.

ومنذ رحيل المدرب الايطالي انتونيو كونتي في مارس الماضي بعد توتر العلاقة مع النادي، تولى مدربان بصورة موقتة الاشراف على توتنهام هما الايطالي كريستيان ستيليني قبل أن يقال بدوره ويتم تعيين راين مايسون.

وقاد بوستيكوغلو أستراليا إلى لقب كأس آسيا عام 2015 كما حقق مع يوكوهاما مارينوس لقب البطولة اليابانية في 2019، وبطولة أستراليا في 2011 مع بريزبين رور.