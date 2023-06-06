النادي الافريقي يقاضي هؤولاء..#خبر_عاجل

أكّد الأستاذ التومي بن فرحات عضو اللجنة القانونية بالنادي الافريقي أنّه تمّ اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 تقديم ثلاث شكايات، الأولى ضدّ الكاتب العام للأولمبي الباجي مراد الفرشيشي والثانية ضدّ مذيع ملعب بوجمعة الكميتي بباجة الذي تمّ اتّهامه بالتحريض ضدّ مدرب النادي الإفريقي سعيد السايبي، فضلا عن المشرف أو المشرفين على صفحة الفايسبوك “Supporters OBèja” لنفس السبب أيّ التحريض مع إحالة جميع الشكايات على الفرقة المركزية الثانية بالحرس الوطني بالعوينة، وفق قوله.

وأضاف بن فرحات في تدوينة على صفحته بالفيسبوك أنّه تمّ “فتح بحث بصفة تلقائية من النيابة العمومية ضدّ مساعد مدرب الأولمبي الباجي صابر المحمدي وتمّ تقديم طلب كتابي يوم الجمعة في تعهيد فرقة وطنية خارج ولاية باجة وقد استجابت النيابة وتم تعهيد الفرقة المركزية الثانية بالحرس الوطني بالعوينة.