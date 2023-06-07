منوبة: التحاق 5079 مترشحا ومترشحة بمراكز امتحان الباكالوريا وتسجيل ترشح 08 سجناء و20 حالة خاصة

التحق اليوم الاربعاء، لاجتياز امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية بولاية منوبة، 5079 تلميذا وتلميذة ب16 مركز امتحان، موزعة على مختلف المعتمديات، وخصصت المندوبية الجهوية للتربية، المدرسة الإعدادية النموذجية كمركز اصلاح.

ويتوزع المترشحون على 4150 مترشح تعليم عمومي و669 مترشحا من المعاهد الخاصة و260 مترشحا بصفة فردية، مع تسجيل ترشح حالات خاصة تتمثل في 08 سجناء، خصصت لهم المندوبية مركزي امتحان منهم 7 سجناء بالسجن المدني بالمرناقية وسجينة بسجن النساء بمنوبة، ووفرت لهم المندوبية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان، و المواد التربوية اللازمة للمراجعة طيلة المدة المنقضية.

كما شهدت هذه الدورة، اجتياز 20 حالة خاصة تم تمتيع أصحابها بإجراءات استثنائية من قبيل اضافة ثلث الوقت القانوني وتضخيم الخط والاستعانة بتلميذ كاتب، وهم موزعون، وفق مصالح المندوبية على مختلف مراكز الامتحان.

وقد شهدت مراكز الامتحان إجراءات امنية من وحدات الامن والحرس الوطنيين لتأمينها، بحضور بعض ممثلي المجتمع المدني لاستقبال المترشحين ودعمهم النفسي قبل اجراء الامتحان الذي تجندت له إطارات المندوبية والاطار التربوي بالجهة.