تحذّير من مرضي اللسان الأزرق والنزف الجوائحي عند المواشي..

أصدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، بلاغا اليوم الخميس 8 جوان 2023، لكافة الفلاحين والمربين بالجهة، دعتهم فيه لتجنب مرض اللسان الازرق عند الاغنام والنزف الجوائحي عند الابقار وذلك بحماية هذه الحيوانات من لدغات الحشرات خاصة البعوض.

كما دعت المندوبية لتجنب الرعي بالأماكن الرطبة المحاذية للأودية والبحيرات والمياه الراكدة وإزالة المياه الراكدة القريبة من حضائر المواشي وتجيير الاسطبلات والزرائب والتنظيف الدوري لها، مع رشها بمبيدات غير مضرة بالتوازن البيئي.

ودعت ايضا الى ضرورة رش الحيوانات الموجودة بالهواء الطلق بمواد مضادة للحشرات.

كما جاء في البلاغ انه عند ظهور اي اعراض لهذه الامراض، يجب على المربين اعلام دوائر الإنتاج الحيواني التابعة لمندوبية التنمية الفلاحية بالكاف، والاتصال بأقرب بيطري لضمان العلاج اللازم.