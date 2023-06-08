جامعة الأساسي توجه رسالة لوزارة التربية وتعلن..#خبر_عاجل

دعا المكلف بالإعلام في الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، وزارة التربية الى استغلال الفترة الحالية والممتدة إلى 15 جوان (تاريخ انتهاء الامتحانات)، إذا رغبت في التوصل إلى حل لإنهاء أزمة التعليم الأساسي وتمكين المربين من حقوقهم والتوصل إلى رفع قرار حجب الأعداد.

وانتقد توفيق الشابي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الخميس 08 جوان 2023، طريقة تعاطي وزارة التربية مع مسار التفاوض، مستنكرا بشدة ما اعتبره اعتماد الوزارة لسياسة التراجع عن الاتفاقات السابقة.

ولاحظ المتحدث أن هناك تراجعات على مستوى المحصول التفاوضي السابق، مشيرا إلى أنه ومنذ جلسة التفاوض الأخيرة والتي كانت مقررة مؤخرا وغاب عنها الوزير ممّا دفع بالطرف النقابي للانسحاب وعدم الحضور، لم تبادر سلطة الإشراف بالدعوة مجددا للحوار والجلوس على طاولة التفاوض.

وأعلن توفيق الشابي رفض الجامعة العامة للتعليم الأساسي لأي اتفاق يُشتت القطاع ولا يمنح المربين من حقوقهم، وقال إنه إذا توفرت الإرادة الصادقة فإنه يمكن وخلال جلسة واحدة حل الأزمة إذا قدمت الوزارة مقترحات في مستوى الانتظارات.