هام: الديوانة تنتدب..

تعتزم الإدارة العامة للديوانة إنتداب 60 ملازما للديوانة من بين المترشحين المتحصلين على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم الشروط التالية :

يجب على المترشح أن يكون :

– تونسي الجنسية

– أعزب (عزباء)

– متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك

– مستجيبا للشروط الصحية والعقلية التي تسمح له بالإلتزام بالقيام بمهامه بكامل تراب الجمهورية ليلا ونهــارا

– له حدة بصر تساوي أو تفوق 20/15 للعينين وذلك قبل إصلاح النظر

– له من الطول 1,70 مترا على الأقل بالنسبة للذكور و1,65 مترا على الأقل بالنسبة للإنـــــاث

– بالغا من العمر 27 سنة على الأكثر بتاريـــخ 2023/01/01.

الإختصاصات المطلوبة :

– الإعلامية (20 خطة)

– الحقوق (10 خطط)

– إقتصاد وتصرف (10 خطط)

– المحاسبة والمالية (20 خطة)

وثائق تكـويـن الملف :

– عند تقديم الترشح : * إستمارة الترشح التي يتم تعميرها وجوبا بالموقع concours.douane.gov.tn وتأكيدها وسحبها.

* مطلب ترشح بإسم وزيرة المالية يتضمن الإختصاص الذي تم الترشح له

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

* نسخة من شهادة الإجازة نظام أمد أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها بالنسبة للشهائد الأجنبية

* مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (03) أشهر

* أربعـة (04) ظروف بريدية تحمل العنوان الكامل للمترشح وخالصة معلوم بريـد مضمون الوصول

* بالنسبة للمترشح الذي يتجاوز السن القصوى للإنتداب يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.

– عند القبول النهائي : * 3 مضامين ولادة أصلية لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من (03) أشهر

* نسخة مطابقة للأصل للشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة * ثلاثة (03) نسخ من بطاقة التعريف الوطنية

* أربع (04) صور شمسية

* بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)

وتُرسـل مطالب الترشـح عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان التالي : الإدارة العامة للديوانة : إدارة الإنتدابات والتكوين نهج صدربعل لافايات تونس 1002 مع التنصيص على الظرف الخارجي عبارة “إنتداب ملازمين للديوانة 2023“. وقد حُدد تاريخ بداية قبول الترشحات يوم 12 جوان 2023 كما يتعين وجوبا على كل مترشح تعمير وتأكيد وسحب إستمارة الترشح في المناظرة الموضوعة على ذمته بداية من يوم 12 جوان 2023 بموقع الواب الخاص بالإدارة العامة للديوانة على العنوان التالي : concours.douane.gov.tn وإرسالها صلب ملف الترشح ويمكن الولوج إلى هذا الموقع من أي نقطة ربط بالأنترنات.

وحُـدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح بيوم 26 جوان 2023 ويُرفض وجوبا كل مطلب ترشح منقوصا من إحدى الوثائق المبينة أعلاه أو غير مستوفي للشروط المطلوبة أو ورد بعد غلق قائمة الترشحات ويُعد ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.

و تُجرى الإختبارات الخاصة بالمناظرة يوم 26 جويلية 2023 والأيام الموالية و يمكن للمترشح متابعة جميع مراحل المناظرة ونتائجها على موقع الواب الخاص بالإدارة العامة للديوانة.