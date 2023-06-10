بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج-الجولة11-الدفعة 1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم السبت :

السبت 10 جوان 2023

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-الترجي الرياضي صفر-صفر

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (85)

الاتحاد المنستيري 1 عبد القادر بوتيش(70)

الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 27 11 7 3 1 12 3

2-النادي الافريقي 23 11 6 4 1 15 6

3-الترجي الرياضي 21 11 5 2 4 13 9

4-الاتحاد المنستيري 19 11 4 3 4 16 11

5-اتحاد بن قردان 17 10 4 2 4 11 11

6-النادي الصفاقسي 14 10 3 4 3 7 6

7-الاولمبي الباجي 10 10 2 2 6 4 11

8-اتحاد تطاوين 4 10 0 2 8 4 25

الاحد 11 جوان 2023

ملعب بنقردان س16 و30 دق

اتحاد بن قردان-اتحاد تطاوين الحكم باديس بن صالح حكم “الفار” هيثم القصعي

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق

الاولمبي الباجي-النادي الصفاقسي الحكم عامر شوشان حكم “الفار” فرج عبد اللاوي