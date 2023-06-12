وزارة المالية توجه نداء هام لهؤولاء..

دعت وزارة المالية، اليوم الاثنين، كل شخص طبيعي يمتلك عقارات يساوي او يفوق مجموع قيمتها التجارية 3 مليون دينار، للتصريح بالضريبة على الثروة العقارية، وذلك قبل يوم 30 جوان 2023.

كما يشمل التصريح على الثروة العقارية، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، أملاك الابناء القصر، الذين في كفالة الاشخاص الطبيعيين، وذلك عبر تعمير نموذج التصريح، الذي يمكن سحبه من موقع الوزارة.

ويقع وفق ذات المصدر، ايداع التصريح بالضريبة بقباضة المالية مرجع النظر مكان مقر الاقامة الرئيسي لصاحب العقارات او بالقباضة المالية مرجع النظر مكان المنشأة الرئيسية او مكان العقار الارفع قيمة اذا كان المطالب بالضريبة غير مقيم بالبلاد التونسية.

يشار الى ان الضريبة على الثروة العقارية توظف بنسبة 5 بالمائة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي يساوي او يفوق مجموع قيمتها التجارية 3 مليون دينار، بما في ذلك املاك ابنائه القصر الذين هم في كفالته.

ويشمل تطبيق الضريبة على الثروة العقارية، العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية او بالخارج، اذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية والعقارات الكائنة بالبلاد التونسية مهما كان مقر اقامة المطالب بالضريبة.

ويستثنى من تطبيق الضريبة المذكورة، المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني، باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.

ودعت الوزارة في هذا الصدد، الى الاتصال على الرقم 81.100.400، للحصول على المزيد من الارشادات، من قبل مركز الارشاد الجبائي عن بعد.