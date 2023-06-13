ارتفاع أسعار النقط العالمية..

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته أمس، إلا أن الزيادة جاءت محدودة وسط استمرار حالة الحذر قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.98% إلى 73.26دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:22 بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.76% إلى 68.30 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو 3 دولارات للبرميل أمس الاثنين وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده “الفيدرالي” (المركزي الأميركي) على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء.

وكالات