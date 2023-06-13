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عاجل: سمير الوافي يرفع قضية بمريم بن مامي..وهذه التفاصيل..

2023/06/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الاعلامي سمير الوافي اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 أنه سيقوم برفع قضية ضد مريم بن مامي مشيرا الى انه صدم من تصريحات مريم بن مامي وتأكيدها أنها أوّل من سرّب التسجيل على فيسبوك نكاية في شخص قام بتهديدها”.

وبين الوافي انه عوقب بثلاثة اشهر سجن ظلما خسر فيها عمله على انه هو من قام بتسريب ونشر التسجيل والتشهير بالاخيرة مؤكدا ان محاميه سيقومون برفع شكاية للمطالبة بتعويض معنوي لشخصه وفق تعبيره.

وقال الوافي في تصريح لاذاعة اي اف ام انها مظلمة كبيرة متابعا..”فكيف لشاكية ان تسرب التسجيل ثم تقوم برفع شكاية بنشر تسجيل وتشويه سمعتها..؟”

ويذكر ان الممثلة مريم بن مامي اعلنت خلال برنامج تلفزي انها من سرّبت المكالمة الهاتفية بينه وبين علاء الشابي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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