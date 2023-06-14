عاجل/بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها التدوينات المسربة: نادية عكاشة تفجرها وتكشف..

على اثر الضجة التي اثارتها تسريبات التويتر التي نشرت باسم مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة امس والتي تتضمن اتهامات خطيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد أكد الاعلامي زياد الهاني اليوم الاربعاء انه تواصل مع نادية عاكشة بعد التسريبات المنسوبة اليها عبر موقع تويتر..

وقال الكرونيكور باذاعة اي اف ام زياد الهاني ان نادية عكاشة لم تنكر ما ورد من تسريبات لكنها أنكرت ان يكون الحساب الذي يحمل علامة التوثيق “compte vérifie” على ملكها.

وبين الهاني ان عكاشة اشارت الى انه من السهل الان انشاء اي حساب وتوثيقه باي اسم باعتبار ان العملية رهينة دفع مبالغ بالعملة الصعبة ببطاقة ائتمانية ولا تحتاج لشروط اخرى منذ ان اصبح الموقع على ملك رجل الاعمال ايلون ماسك وفق تعبيره.

هذا وطلب زياد الهاني فتح تحقيق في الغرض لمعرفة مدى صدق كلامها وفق تعبيره.