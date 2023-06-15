تونس تدعم برنامج فريق العمل الجديد للاتحاد الدولي للاتصالات للاستفادة من الاقتصاد الرقمي

اكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن دعم تونس لرؤى وبرنامج فريق العمل الجديد للاتحاد الدولي للاتصالات حول تعزيز البحث عن حلول مبتكرة تتيح الاستفادة من الفرص الهامّة للاقتصاد الرقمي من أجل الاستجابة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأبرزت بودن استعداد البلاد لمواصلة لعب دورها الريادي صلب الاتحاد من خلال استضافة اجتماعات لجان الدراسات للاتحاد خلال الفترة التي سيستغرقها تشييد المبنى الجديد للاتحاد في حدود سنة 2026.

وبينت خلال لقاء جمعها الخميس، بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنبيف (سويسرا) الأمينة العامّة الجديدة للاتحاد، دورين بوجدان مارتن، “ان هذا ما يتماشى مع جهود تونس لتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار في القطاع التكنولوجي والرقمي والاستفادة من إمكاناته في التوظيف وخلق القيمة المضافة وتنمية مهارات الشباب وتمكين المرأة والحد من آثار تغير المناخ”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

كما أكّدت رئيسة الحكومة عزم تونس خلال فترة رئاستها للفرنكوفونية 2022-2024 استثمار كافة مجالات التعاون لتنفيذ توصيات قمة جربة، والتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، في إطار الاتفاق الأخير المبرم بينه وبين المنظمة الدولية للفرنكوفونية، لوضع خطة عمل لتنمية قطاع الاتصالات وتقليص الفجوة الرقمية، وفق المصدر ذاته.

وذكّرت رئيسة الحكومة بمخرجات قمّة الفرنكوفونيّة المنعقدة تحت شعار “التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن” والقرارات الهامّة التي تضمّنها إعلان جربة، والرامية لاستثمار النموّ الرقمي كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الدولي، حسب البلاغ.

كما شدّدت على الدور الريادي للاتحاد الدولي للاتصالات في تطوير وسائل ناجعة للحوكمة الرقمية، في إطار تنفيذ خارطة الطريق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون الرقمي، ومتابعة تقييم نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي انعقدت ببلادنا سنة 2005.

ومن جانبها، نوّهت الأمينة العامّة للاتحاد ، بوقدان مارتين، بمكانة تونس بالمنظّمة التي تولى أمانتها العامّة المرحوم محمّد عز الدين الميلي (1974- 1982)، من خلال استضافة أهمّ التظاهرات كالقمّة العالمية لمجتمع المعلومات سنة2005 ومنتديات ICT4ALL والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات سنة 2016 أو بتجديد ثقة الأعضاء بانتخابها لستّة دورات متتالية منذ سنة 1998 كعضو بمجلس الاتحاد، حسب بيانات رئاسة الحكومة.

كما رحّبت بوقدان مارتين بمخرجات قمّة جربة وجدّدت التزام الاتحاد بمتابعتها، لا سيّما تقييم نتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي احتضنتها تونس سنة 2005.

وعبّرت عن رغبة الاتحاد في اسناد شرف استضافة بلادنا، سنة 2025، لتظاهرة رفيعة المستوى بعنوان متابعة وتقييم 20 سنة عن قمّة تونس 2005، مما يعطي زخما جديدا لانشطة الاتحاد، ويكرس الدور التقليدي لبلادنا صلب المنظّمة، وفق البلاغ ذاته.

تونس تدعم برنامج فريق العمل الجديد للاتحاد الدولي للاتصالات للاستفادة من الاقتصاد الرقمي