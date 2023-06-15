17 رخصة محروقات بقت سارية المفعول إلى موفى أفريل 2023

بلغ عدد رخص المحروقات سارية المفعول إلى موفى أفريل 2023، 17 رخصة منها 14 رخصة بحث وثلاث رخص استكشاف، بحسب ما أظهره تقرير حول الظرف الطّاقي لشهر أفريل 2023، نشره، الخميس، المرصد الوطني للطاقة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة).

ويقدر العدد الجملي للزمات ب56 لزمة منها 44 لزمة في طور الإنتاج. وتساهم الدولة في 34 لزمة قيد الانتاج، من خلال المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة، وفي ثلاث لزمات بشكل مباشر.

وقد وقع إسناد رخصة بحث واحدة جديدة، في جانفي 2023، ويتعلّق الأمر برخصة “بوغرارة”.

وفي مجال الاستكشاف لم يشر التقرير إلى القيام بأي مسوحات زلزالية، إلى موفى أفريل 2023، لكن وقع حفر بئرين جديدين للاستكشاف إلى التاريخ ذاته. وتعلّق الأمر برخصة عريفة 2 (بعريفة من ولاية تطاوين) وصباح 1 (برج الخضراء).

وللتذكير لم تسجل عمليّات حفر تطوير جديدة إلى موفى أفريل 2023.