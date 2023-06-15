بعد احالة المحامية اسلام حمزة على التحقيق: ديلو يفجرها ويفتح النار..#خبر_عاجل

هام: بشرى سارة للمرأة الريفية..

عاجل: انحراف قطار مخصّص لنقل الحبوب عن مساره على مستوى مدخل ماطر..

تفكيك شبكة مختصة في تهريب السيارات والدراجات النارية الكبيرة..هذه التفاصيل..

17 رخصة محروقات بقت سارية المفعول إلى موفى أفريل 2023

2023/06/15 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

بلغ عدد رخص المحروقات سارية المفعول إلى موفى أفريل 2023، 17 رخصة منها 14 رخصة بحث وثلاث رخص استكشاف، بحسب ما أظهره تقرير حول الظرف الطّاقي لشهر أفريل 2023، نشره، الخميس، المرصد الوطني للطاقة (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة).

ويقدر العدد الجملي للزمات ب56 لزمة منها 44 لزمة في طور الإنتاج. وتساهم الدولة في 34 لزمة قيد الانتاج، من خلال المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة، وفي ثلاث لزمات بشكل مباشر.

وقد وقع إسناد رخصة بحث واحدة جديدة، في جانفي 2023، ويتعلّق الأمر برخصة “بوغرارة”.

وفي مجال الاستكشاف لم يشر التقرير إلى القيام بأي مسوحات زلزالية، إلى موفى أفريل 2023، لكن وقع حفر بئرين جديدين للاستكشاف إلى التاريخ ذاته. وتعلّق الأمر برخصة عريفة 2 (بعريفة من ولاية تطاوين) وصباح 1 (برج الخضراء).

وللتذكير لم تسجل عمليّات حفر تطوير جديدة إلى موفى أفريل 2023.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn