فرنسا : لاعبو باريس سان جرمان يريدون بقاء مبابي في الفريق

أكد البرازيلي ماركينيوس لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم, في تصريحات نقلتها صحيفة “جلوبو” البرازيلية, أنه يفضل بقاء كيليان مبابي مع الفريق الفرنسي ووصفه باللاعب العبقري ويمتلك موهبة رائعة”.

و أضاف لاعب فريق العاصمة الفرنسية أن : “مبابي عنصر مهم للغاية بالنسبة لنا, نحن اللاعبون نريده أن يبقى في باريس. فاللاعب لنفسه أكد عدة مرات, أنه يريد الوفاء بعقده مع سان جرمان، الذي يستمر حتى 30 جوان من العام المقبل”.

وبعد أن أعلن مبابي, أنه لا يريد تفعيل خيار التمديد, تزايدت التكهنات بشأن رحيل اللاعب الفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم في 2018, و وصافة نسخة 2022.

ومباشرة بعد ذلك حددت إدارة النادي الفرنسي سعر بيع اللاعب بـ185 مليون يورو, خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية, حسب تقارير صحفية محلية.

ووفقا لذات المصادر, فإن ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف, لا سيما عقب رحيل كريم بن زيمة إلى اتحاد جدة, وحاجة “الميرنغي” لضم مهاجم جديد.

وأشارت الصحيفة إلى وجود غضب شديد داخل نادي سان جرمان, من توقيت تسريب خطاب مبابي, عقب يومين فقط من الفيديو الشهير لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد, الذي يعد فيه أحد المتحمسين لضم النجم الفرنسي