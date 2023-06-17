تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأجانب و اجتياز الحدود البرية و البحرية خلسة..

يحصل في العاصمة: تنتحل صفة لاجئة من دولة عربية و تستغل طفلة للتسوّل..!!

عاجل: مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. هذا ما كشفته “كريستالينا جورجيفا”..

صور/نضال السعدي يُعلن زواجه..”الناس الكل باش تكونوا حاضرين”..

هذه المناطق دون كهرباء غدا الأحد..

2023/06/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افاد اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس، انه سيتولى قطع التيار الكهربائي غدا الأحد 18 جوان 2023 من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا في جزء من شارع صلاح الدين الأيوبي زريق وجزء من نهج العرفان زريق وجزء من حي الحاج صالح بشنتش.
واوضح بلاغ نشرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، السبت، على صفحتها على “فايسبوك” انه قطع التيار الكهربائي غدا الاحد ياتي في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز(إقليم قابس) بقطع التيار الكهربائي.
واكد المصدر ذاته لمتساكني المناطق المعنية بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn