هذه المناطق دون كهرباء غدا الأحد..

افاد اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس، انه سيتولى قطع التيار الكهربائي غدا الأحد 18 جوان 2023 من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا في جزء من شارع صلاح الدين الأيوبي زريق وجزء من نهج العرفان زريق وجزء من حي الحاج صالح بشنتش.

واوضح بلاغ نشرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، السبت، على صفحتها على “فايسبوك” انه قطع التيار الكهربائي غدا الاحد ياتي في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز(إقليم قابس) بقطع التيار الكهربائي.

واكد المصدر ذاته لمتساكني المناطق المعنية بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.