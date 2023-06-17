عاجل/منظمة الصحة العالمية تحذر:”يجب على العالم الاستعداد لوباء أشد فتكا من كوفيد-19″

حذّر رئيس منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” العالم من انتشار مرض” أكثر فتكا” من كوفيد-19.

وأوضح قائلا” يجب على العالم أن يكون مستعدا للاستجابة لتفشي مرض ” أكثر فتكا” من كوفيد-19″.

وأفاد تيدروس أن انتهاء جائحة كوفيد-19 لا تعني أن تهديد الصحة العالمي قد انتهى.

جاءت تصريحات تيدروس في خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية في جينيف.

وقال في اجتماع صنع القرار السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية : “خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة لا يزال قائما.. و التهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا لا يزال محتملا”.