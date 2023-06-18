عاجل: مجموعة مسلحة تقتحم مقر اقامة سفير تونس بالخرطوم..

أدانت تونس بشدة، اليوم الأحد، إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتعدٍّ صارخ على حرمة مقرّات البعثات الدبلوماسية.

ودعت تونس في بيان أصدرته وزارة الخارجية إلى تتبع الجناة ومحاسبتهم، وجددت التأكيد على موقفها الثابت الداعي إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما اعربت عن دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة الى الحوار للخروج من الأزمة.