برنامج رائدة: بشرى سارة لباعثات المشاريع..

قالت وزيرة المرأة امال بلحاج موسى، إن دفعة اليوم من برنامج رائدات تتضمن 403، وأشارت إلى الانطلاق في تسليم اشعارات الموافقة بالنسبة لبرنامج رائدات منذ ديسمبر الماضي.

وقالت الوزيرة إنه و’منذ ديسمبر 2022 إلى اليوم تم تسليم اشعارات وتم تمويل 2043 مشروعا’.

وأوضحت ان هذه المشاريع توفر طاقة تشغيلية مباشرة تعادل اكثر من 3500 موطن شغل وإن ميزة الدفعة المعلن عنها اليوم انها تتميز بحضور لا بأس به للمشاريع المتوسطة و70% من ال403 المتحصلين اليوم على مشاريع هم من حاملي شهائد جامعية.

وتابعت بن موسى أنه تم تسليم مشاريع تبلغ قيمة التمويل فيها 300 ألف دينار منها ماهو متعلق بربط الآبار بالتيار الكهربائي وتهيئة الأراضي ومشاريع منابت أشجار مثمرة ومخبر لصنع مواد التجميل وغيرها من المشاريع خاصة ذات الصلة بالمجال الفلاحي والمهن الحرة.

وذكرت وزيرة المرأة أن قرابة 3 مليون دينار كانت لفائدة المشاريع المتوسطة.

وكدت وجود إقبال على منصة رائدات ولكن هناك عدد كبير من الطلبات تفتقد إلى دراسة جدوى المشروع.

وأفادت أنه وخلال شهر أوت القادم وبمناسبة عيد المرأة سيتم الإشادة بقصص النجاح معلنة التمشي نحو تخصيص جائزة خاصة لبرنامج رائدات لخلق تنافسية اكبر.