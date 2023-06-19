لا خبز أيام العيد..!!

أصدر المجمع الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس التابع لكونفدرالية المؤسسات كوناكت، اليوم الإثنين 19 جوان 2023، بيانا قال فيه أن صفاقس ستكون بلا خبز خلال ايام العيد.

وأوضح أن العادة جرت بالنسبة لمخابز ولاية صفاقس بصنفيها المصنفة والعصرية أن تقوم قبل ايام من يوم العيد بإعداد العدة لخبز العيد الذي تتميز به الولاية عن باقي الولايات وهو الذي يمثل فرصة للمخابز لترسيخ هذه العادة الاجتماعية وهو نوع من الخبز يقدم بأوزان وأحجام متنوعة لكن وزارة التجارة أصدرت منذ عيد الفطر المنقضي ترخيصا إستثنائيا للمخابز المصنفة لصناعة هذا الخبز وشددت الخناق على المئات من المخابز العصرية لمنعها من صناعة خبز العيد مع التهديد بمحاضر وعقوبات قاسية للمخالفين، وفق نص البلاغ.

واعتبر المجمع المهني الجهوي للمخابز العصرية أن السماح لطرف بصناعة وبيع خبز العيد وحرمان طرف اخر لا يمكن ان يسمى الا ممارسة مثلى لسياسة المكيالين وأنه كان من الأولى السماح للمخابز العصرية التي تستخدم فارينة مميزة مدعمة جزئيا بصناعة وبيع خبز العيد بدل المخابز المصنفة التي تستخدم فارينة مدعمة بالكامل.

ووجه المجمع المهني للمخابز العصرية دعوة لسلطة الإشراف للتدخل لرفع هذا المنع والاستثمار الذي يزيد من تضييق الخناق عليهم.

كما دعا المجمع المهني للمخابز العصرية جميع منظوريه في ولاية صفاقس الى الاستعداد لتنفيذ اضراب عن العمل لمدة 3 ايام انطلاقا من 26 جوان الجاري ( اي قبل الغيد بيومين ) وذلك في حال واصلت وزارة التجارة تعنتها وضربها عرض الحائط بإبسط مبادئ المنافسة الاقتصادية عبر منع المخابز العصرية من صناعة وبيع خبز العيد، وفق البيان.