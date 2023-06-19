عاجل/حادث انقلاب حافلة بقابس: وزارة النقل تكشف الأسباب والتفاصيل والحصيلة..

أعلنت وزارة النقل أن حادث مرور وقع اليوم الإثنين 19 جوان 2023 على الساعة 13 و10 دق، تسببت فيه حافلة صغيرة تابعة للشركة الجهوية للنقل بقابس على خط بوصبّاح – شعبة الشملالي التابعتين لمنطقة بني عيسى من معتمدية مطماطة الجديدة وكان على متنها 23 فردا باعتبار السائق مما تسبب في إصابة 20 شخصا بإصابات متفاوتة وحالتي وفاة.

وتفيد التحقيقات الأولوية، وفق بلاغ الوزارة، بأن أسباب وقوع هذا الحادث تعود إلى خطأ بشري يتمثل في الإفراط في السرعة، انجر عنه خروج الحافلة عن مسارها بإحدى المنعرجات.

وشددت وزارة النقل على أن هذه التحقيقات ستتواصل إلى حد تقديم تقرير نهائي حول جميع حيثيات هذا الحادث وظروف وقوعه، وسيتم موافاة الرأي العام به في الإبان.

وتقدمت وزارة النّقل وكذلك الشركة الجهوية للنقل بقابس بأحر التعازي لعائلتي الفقيدين، وأكدت أنه سيتم اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت تورّطه في وقوع هذا الحادث.