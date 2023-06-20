هام: أكثر من 10 آلاف ملف ورد على منصة رائدات لبعث المشاريع النسائية..

بلغ عدد الملفات الواردة على المنصّة الالكترونية “رائدات” 10500 ملفا لبعث أو توسعة مشروع نسائي، وفق ما أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

وأفادت وزارة المرأة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للنساء الراغبات في بعث المشاريع متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” إيداع كافة الوثائق المكوّنة لملف طلب التمويل المرغوب الانتفاع به عبر المنصة الرقميّة للبرنامج

مؤكدة، إلزاميّة إرفاق هذه الوثائق بدراسة جدوى حسب طبيعة كل مشروع.

وأوضحت، أنه يمكن لطالبات التمويل التوجّه إلى مراكز الأعمال الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أو إلى مكاتب التشغيل أو وحدات النهوض بالمؤسسات الصغرى وفضاءات المبادرة التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل بكل ولاية لمساعدتهنّ على إتمام إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعهنّ بصفة مجانيّة.

وبيّنت، أن برنامج “رائدات” يهدف إلى دفع المبادرة الاقتصادية النسائية وريادة الأعمال من خلال تشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة بهنّ، ويوفّر التمويل لإسناد قروض متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد وضعت على ذمّة باعثات المشاريع ومضة تحسيسية تشرح كيفيّة إيداع مطالب تمويل المشاريع النسائية عبر منصّة “رائدات” على قناة اليوتيوب الرسمية للوزارة