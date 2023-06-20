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الاطاحة بمنظم عملية هجرة و12 مجتازا للحدود خلسة..

2023/06/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية العاملة بمنطقة فريانة والوحدات الحدودية ببوشبكة من إيقاف شاحنة خفيفة على متنها عدد 09 أفارقة بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة بمساعدة نفر تونسي تعمد الفرار ، تم مباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل ” نقل أشخاص أجانب وايوائهم بغاية ادخالهم الى التراب التونسي خلسة بمقابل ” وادراجه بالتفتيش .

كما تمكنت الوحدات الاستعلاماتية العاملة بمنطقة الرقاب من إلقاء القبض على منظمي عمليات اجتياز خلسة والاحتفاظ بهما من أجل ” تكوين وفاق من أجل اجتياز الحدود البرية والبحرية خلسة والاتجار بالبشر ” وحجز سيارتهما كانا يستغلانها في نقل عدد 03 أفارقة .

وتمكنت الوحدات الاستعلاماتية أيضا العاملة بمنطقة جبنيانة من الإطاحة بمنظم عمليات اجتياز الحدود خلسة وحجز دراجة نارية .

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