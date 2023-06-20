الاطاحة بمنظم عملية هجرة و12 مجتازا للحدود خلسة..

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية العاملة بمنطقة فريانة والوحدات الحدودية ببوشبكة من إيقاف شاحنة خفيفة على متنها عدد 09 أفارقة بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة بمساعدة نفر تونسي تعمد الفرار ، تم مباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل ” نقل أشخاص أجانب وايوائهم بغاية ادخالهم الى التراب التونسي خلسة بمقابل ” وادراجه بالتفتيش .

كما تمكنت الوحدات الاستعلاماتية العاملة بمنطقة الرقاب من إلقاء القبض على منظمي عمليات اجتياز خلسة والاحتفاظ بهما من أجل ” تكوين وفاق من أجل اجتياز الحدود البرية والبحرية خلسة والاتجار بالبشر ” وحجز سيارتهما كانا يستغلانها في نقل عدد 03 أفارقة .

وتمكنت الوحدات الاستعلاماتية أيضا العاملة بمنطقة جبنيانة من الإطاحة بمنظم عمليات اجتياز الحدود خلسة وحجز دراجة نارية .