تشيلسي يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي نكونكو



أعلن نادي تشيلسي الإنقليزي، اليوم، تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو قادما من لايبزيغ الألماني، وذلك بعقد لمدة ست سنوات اعتبارا من الأول من جويلية المقبل.

وقال نكونكو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللندني: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي .. هناك جهود كبيرة جرت لانضمامي إلى النادي وأنا اتطلع إلى مقابلة مدربي وزملائي وأن أظهر لمشجعي تشيلسي ما يمكنني القيام به على أرض الملعب”.

وتابع: “بعد أن لعبت في البطولة الفرنسية و الألمانية ، أريد الآن اللعب في البطولة الانقليزية الممتازة أحد أقوى البطولات في العالم.. أنا متحمس جدا لهذا التحدي وسأكون فخورا بارتداء قميص تشيلسي”.

وبدأ نكونكو، الذي غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة، مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جيرمان حيث خاض في صفوفه 78 مباراة وأحرز معه البطولة 3 مرات وكأس فرنسا مرتين قبل الانتقال إلى لايبزيغ عام 2019.

وفرض نكونكو نفسه في البطولة الألمانية كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا، واختير لاعب العام في البوندسليغا في موسم 2021 / 2022، كما قاد لايبزيغ إلى إحراز كأس ألمانيا في الموسمين الأخيرين.