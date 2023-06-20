صادم: ومضة اشهارية لطفلين يقيمان حفل زفاف: القضاء يفتح تحقيق..

أحال مكتب مندوب حماية الطفولة بصفاقس شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 من أجل فتح بحث جزائي حول جريمة استغلال اقتصادي تتعلق “بنشر ومضة ترويجية لطفل وطفلة في السادسة من العمر يرتديان بدلة عريس وفستان عروس ويقيمان موكب زفاف بتفاصيل وشكل لا يتناسبان مع سنهما”.

وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان لها اليوم إنّ ما تم نشره “يعد جريمة استغلال اقتصادي للطفل وانتهاكا لحرمة معطياته الشخصية وتعدّيا صارخا على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى”.

وذكرت الوزارة بأهمية الامتناع عن استغلال ونشر صور الأطفال وبضرورة الالتزام بواجب الإشعار عن كلّ حالات وأشكال التهديد والاستغلال الموجهّة ضدّ الأطفال من خلال الاتصال بمكاتب مندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة أو الخط الأخضر المجاني 1809 أو عبر المنصة الرقميّة لحماية الطفولة www.dpe.tn