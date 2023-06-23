بإذن من رئيس الجمهورية: تمكين العاملين ب”شمس آف آم” من أجورهم..

أعلن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بشمس أف أم، الجمعة، في بلاغ، أنه تم تمكين بنات وأبناء شمس اف ام من أجورهم المتخلدة بالذمة بعنوان أشهر مارس وأفريل وماي 2023 وذلك بإذن من رئيس الجمهورية.

وقد تم بعد استئناف قرار التفويت في إذاعة شمس أف أم من طرف النيابة العمومية، تنظيم لقاء جمع ممثلين عن الهياكل النقابية بالإذاعة بوفد ممثل عن رئاسة الجمهورية في قرطاج، وتم خلال اللقاء إبلاغ النقابة أن رئيس الجمهورية متمسك بديمومة إذاعة شمس أف أم وحقوق الصحفيين والعاملين فيها.

وثمنت النقابة متابعة مؤسسة رئاسة الجمهورية لملف إذاعة شمس أف أم كونها مؤسسة مصادرة تملك فيها الدولة حوالي 90% من الأسهم والتزامها بتعهداتها على مستوى ضمان مواصلة بث الإذاعة وخلاص أجور الصحفيين والعاملين فيها المتخلدة بالذمة.

كما أكدت ارتياحها لتأكيد رئيس الجمهورية تمسكه بديمومة شمس أف أم وهو ما أعلنه صراحة خلال زيارته إلى مؤسسة دار الصباح، داعيةً في هذا الصدد إلى ضرورة التسريع في الحسم في مصير الإذاعة التي تعيش صعوبات على جميع المستويات بما في ذلك تقنية، مما يُهدد ديمومتها.

كما أكدت على ضرورة القطع مع مسار التسوية القضائية الذي لم يزد الوضع في الإذاعة سوى تعقيدا وقد أثبت هذا المسار فشله من ذلك على مستوى حرمان بنات وأبناء شمس اف ام من أجورهم لثلاثة أشهر على التوالي إضافة إلى عديد المستحقات الأخرى وهي سابقة خطيرة من نوعها.

ودعت مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى مواصلة الالتزام بتعهداتها على مستوى ضمان خلاص أجور العاملين في المؤسسة في آجالها المحددة قانونا مع صرف بقية المستحقات المتخلدة بالذمة.

كما أوضحت أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل عبر الجامعة العامة للإعلام قاما بتكليف فريق من المحامين استأنف بدوره الحكم القضائي القاضي بالتفويت وإحالة مؤسسة ” تونيزيا برودكاستينغ شمس اف ام” وذلك ضمانا لمتابعة ملف الإذاعة ولحقوق العاملين فيها.