حادث صفاقس الشنيع: التفاصيل والأسباب الأولية..#خبر_عاجل

أفاد معتمد منزل شاكر من ولاية صفاقس محمد النفطي قدورة اليوم الجمعة أن المعطيات الأولية حول الحادث القاتل الذي جد بطريق منزل شاكر و أودى بحياة 10 أشخاص تشير الى أن سائق الشاحنة الثقيلة لم يلازم اليمين و خرج عن مساره ليصطدم بسيارة الأجرة ‘ لواج ‘ ، وذلك وفق التحريات الأولية.

وأشار المعتمد الى أن السلط المحلية و الجهوية المختصة من حماية مدنية و صحة و أمن … تجندت للتدخل ونقل الضحايا ، لافتا الى أنه تم تمكين العائلات من شهادات وفاة حتى لا تتعطل عمليات الدفن .

وانتقد المعتمد في تصريح لاذاعة الديوان من جهة أخرى قيام عدد من المواطنين بتصوير الضحايا بهواتفهم الجوالة .