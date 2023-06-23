حادث صفاقس الشنيع: التفاصيل والأسباب الأولية..#خبر_عاجل

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2023/06/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد معتمد منزل شاكر من ولاية صفاقس محمد النفطي قدورة اليوم الجمعة أن المعطيات الأولية حول الحادث القاتل الذي جد بطريق منزل شاكر و أودى بحياة 10 أشخاص تشير الى أن سائق الشاحنة الثقيلة لم يلازم اليمين و خرج عن مساره ليصطدم بسيارة الأجرة ‘ لواج ‘ ، وذلك وفق التحريات الأولية.

وأشار المعتمد الى أن السلط المحلية و الجهوية المختصة من حماية مدنية و صحة و أمن … تجندت للتدخل ونقل الضحايا ، لافتا الى أنه تم تمكين العائلات من شهادات وفاة حتى لا تتعطل عمليات الدفن .

وانتقد المعتمد في تصريح لاذاعة الديوان من جهة أخرى قيام عدد من المواطنين بتصوير الضحايا بهواتفهم الجوالة .

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