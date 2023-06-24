الداخلية تصدر بلاغ هام للمواطنين..وتنبه..

بمناسبة المقابلة الرياضية التي ستجمع فريق النجم الرياضي الساحلي بنظيره النادي الإفريقي يوم السبت 24 جوان 2023، على الساعة 16.30 بالملعب الأولمبي بسوسة، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بلاغا اعلنت فيه أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التاليـــة:

منع الجولان على جميع أصناف العربات والشاحنات بشارع الحي الأولمبي (طريق القلعة الصغرى) في جزئه الممتد من مفترق كوشة البيليك وصولا إلى مفترق أسفل الجسر وذلك من الساعة 13.00 إلى الساعة 19.30.

يتعيّن على القاصدين مدارج الشنوة ومدارج الفيراج والحاملين لتذاكرهم واشتراكاتهم مع بطاقة التعريف الوطنية القدوم إلى الملعب من جهة كوشة البيليك وصولا إلى حجرات الملابس.

يتعيّن على قاصدي المدارج المغطاة والمنصة الشرفية والمقصورات (Loges) والحاملين لتذاكرهم أو إشتراكاتهم وبطاقة التعريف الوطنية استعمال المسالك التالية:

طريق القلعة الصغرى عبر أسفل الجسر وصولا إلى مركب النجم او طريق بوحسينة عبر ميدان الرماية أو التقسيم البلدي الجديد عبر جوهرة.

يكون فتح الأبواب على الساعة 13.00 وغلقها على الساعة 16.00 ويستحسن القدوم مبكرا لتفادي الإكتظاظ.

يحجر الإنتصاب بكامل شارع الحي الأولمبي في جزئه الممتد من كوشة اليبليك إلى مفترق الملعب.

يحجر الوقوف بشارع الحي الأولمبي والأنهج المجاورة للملعب على جميع أصناف العربات.

على القاصدين مدينة القلعة الصغرى أو الطريق الحزامية من وسط مدينة سوسة استعمال شارع محمد معروف مرورا بشارع أبو حامد الغزالي وصولا إلى مفترق وادي لاية ثم الحزامية أعلى الجسر فمدينة القلعة الصغرى وعلى القادمين من مدينة القلعة الصغرى أو الطريق الحزامية استعمال نفس المسلك.

وتؤكد وزارة الداخلية على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك الابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.